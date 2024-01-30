Мужчина отрезал себе руку, чтобы вырваться из пасти медведя, пишет Mothership. Он хотел покормить животное, но едва сам не стал пищей.

Как пишут СМИ, инцидент произошел с 32-летним швейцарцем, работавшим волонтером с животными в Таиланде. Мужчина хотел покормить черного медведя в вольере и просунул через решетку руку с едой.

Медведь резко вцепился в конечность мужчины и отказывался отпускать руку. По словам волонтера, через некоторое время он решил достать нож из кармана и отрезать себе часть руки, чтобы оказаться на свободе.

Швейцарцу оказали первую помощь другие сотрудники приюта, после чего его экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что часть руки пострадавшего нашли в разорванном состоянии.

Ранее в США огромный медведь пробрался в подвал жилого дома и отказался уходить.