Размер текста
А
А
А

Мужчина отрезал себе руку, чтобы вырваться из пасти медведя

Mothership: в Таиланде мужчина отрезал ножом себе руку, чтобы вырваться из пасти медведя

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина отрезал себе руку, чтобы вырваться из пасти медведя, пишет Mothership. Он хотел покормить животное, но едва сам не стал пищей.

Как пишут СМИ, инцидент произошел с 32-летним швейцарцем, работавшим волонтером с животными в Таиланде. Мужчина хотел покормить черного медведя в вольере и просунул через решетку руку с едой.

Медведь резко вцепился в конечность мужчины и отказывался отпускать руку. По словам волонтера, через некоторое время он решил достать нож из кармана и отрезать себе часть руки, чтобы оказаться на свободе.

Швейцарцу оказали первую помощь другие сотрудники приюта, после чего его экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что часть руки пострадавшего нашли в разорванном состоянии.

Ранее в США огромный медведь пробрался в подвал жилого дома и отказался уходить.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами