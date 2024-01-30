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Жителей приграничного региона призвали установить приложение МЧС из-за обстрелов

В Курской области жителей призвали установить приложение МЧС из-за обстрелов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Жителей Курской области призвали установить приложение МЧС России из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Прошу всех жителей Курской области установить приложение МЧС России. Через данный сервис будет оперативно доводиться экстренная информация о чрезвычайных ситуациях и опасных явлениях», — написал он.

По его словам, в регионе сохраняется высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Он отметил, что приграничные районы почти ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

30 января оперативный штаб Белгородской области опубликовал инструкцию, как вести себя при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Один из пунктов инструкции категорически запрещает пытаться самостоятельно сбить беспилотник или прикасаться к нему после падения. Также отмечается, что если человек увидел беспилотник — необходимо спрятаться в ближайшем здании.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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