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Укравшего телефон из петербургского отделения полиции иностранца освободили в зале суда

В Петербурге отпустили на свободу иностранца, попавшегося на хранении наркотиков

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге осудили гражданина Туниса, попавшегося на краже телефона и хранении наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В мае 2023 года иностранец попал в отдел полиции по Выборгскому району. На рабочем столе он увидел телефон и транспортную карту «Подорожник», а затем воспользовался тем, что за ним никто не следит, похитил чужие вещи и сбежал. Мужчина продал гаджет и купил на эти деньги около пяти граммов метадона. Впоследствии тунисца задержали и нашли у него запрещенное вещество.

Правоохранители завели два уголовных дела на гостя северной столицы, но дело о краже было позже прекращено в связи с примирением сторон. Суд по делу о хранении метадона состоялся, после заседания обвиняемого освободили. Как уточняется, судья учел время, которое подсудимый провел под стражей, и признал положенное ему наказание отбытым.

Ранее пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 лет колонии за фейки о российской армии.

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