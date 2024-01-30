Вышинский оценил заочный арест начальника следственного отдела СБУ Просняка

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский назвал справедливым решение суда заочно арестовать начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка. Его слова передает РИА Новости.

Журналист выразил благодарность Следственному комитету РФ за расследование в отношении украинского чиновника. По его словам, сотрудникам надзорного органа непросто далось это дело, так как у них не было доступа ко всем необходимым документам о деятельности Просняка.

«Я считаю, что это (избрание меры пресечения Просняку. — «Газета.Ru») справедливое решение, поскольку у украинской фемиды, по сути, ко мне претензий нет, она к моему делу интерес потеряла», — сказал Вышинский.

Он добавил, что СК РФ оказался намного больше заинтересован в правовой стороне вопроса по сравнению с украинской прокуратурой. Как сказал журналист, с момента его отъезда с Украины в стране не состоялось ни одного результативного заседания по данному делу.

В мае 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали Вышинского, который в тот момент занимал должность главного редактора в украинском филиале агентства «РИА Новости». Мужчину взяли под стражу по подозрению в государственной измене, о чем его оповестил сам Просняков.

Позже СК РФ возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела ГУ СБУ. 30 января 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского чиновника на два месяца, обвинив в попытке привлечь заведомо невиновного человека к уголовной ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге заочно арестовали бойца ММА, вступившего в ряды украинских войск.