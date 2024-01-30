Россиянин соврал, что попал в ДТП, чтобы присвоить деньги сожительницы

В Курской области мужчина похитил у сожительницы более 200 тыс. рублей, предназначенные для покупки машины. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.

38-летний местный житель предложил своей партнерше помощь в приобретении автомобиля. С этой целью он собрался в Москву, откуда вернуться хотел уже на новой машине. Женщина согласилась, передала ему 130 тыс. рублей и стала ожидать свой транспорт. Однако обратно мужчина приехал с пустыми руками и без денег. Он заявил, что попал на только что купленном автомобиле в ДТП, после которого тот уже не подлежал восстановлению.

Несколько месяцев спустя потерпевшая узнала, что имеет долги по кредитам, которые она не оформляла, и обратилась в полицию. Было установлено, что сожитель заявительницы взял взаймы более 85 тыс. рублей, использовав ее телефон.

К тому времени пара распалась, и полицейским пришлось разыскивать афериста, который на момент разбирательства проживал в другом городе. Его обвинили в мошенничестве и краже денег с банковского счета. Как сообщается, мужчине удалось возместить своей бывшей девушке ущерб.

Ранее россиянин пообещал племяннице забрать ее выигрыш в лотерею, но присвоил билет и попал под суд.