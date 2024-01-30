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В Подмосковье устранили более тысячи зафиксированных на камеру нарушений в январе

Более тысячи выявленных через «Безопасный регион» нарушений устранили в Подмосковье

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Depositphotos

В Подмосковье в январе зафиксировали и устранили более 1 тыс. нарушений, зафиксированных на камеру «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.

В Истре специалисты выполнили более 150 задач, в Коломенском — 125, в Балашихе — 73, около 70 — в Зарайске и Серпухове.

Как рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, в Реутове, Серебряных Прудах, Наро-Фоминске, Королеве и Восходе устранили 100% зафиксированных нарушений.

Аипова добавила, что всего с начала 2024 года в Подмосковье по упрощенной системе выписано 51 административное постановление на сумму более 1 млн рублей.

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