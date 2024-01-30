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Эксперты рассказали об обязанностях УК по обеспечению газовой безопасности

ГУСТ: задачей УК является контроль за состоянием газопроводов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Сотрудники главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали об обязанностях управляющих компаний (УК) по обеспечению газовой безопасности в жилых домах, передает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Одной из ключевых задач УК, по словам экспертов, является контроль за состоянием внутридомовых газопроводов, а также вентиляционных каналов.

«Не реже одного раза в 10 рабочих дней управляющие компании проводят проверку загазованности подвалов и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале с указанием даты, помещений и лиц, которыми проводилась проверка», — сообщили инспекторы.

Кроме того, сотрудники УК обязаны помогать специалистам газовой службы при проведении ремонта и обслуживания газового оборудования, отметили в ГУСТ.

В ведомстве напоминают, что при подозрении на утечку газа или поломку оборудования, необходимо выключить электроприборы и немедленно сообщить в службу 112.

В конце декабря в Сочи произошел взрыв в жилой шестиэтажке. Предварительной причиной назвали утечку бытового газа. Повреждены как минимум два этажа здания — пятый и шестой, где оказались полностью снесены балконы в одном из подъездов.

Ранее в США хаски спас район от утечки газа.

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