Мачеху изъятой из семьи челябинской девочки со шрамами отправили в СИЗО

В Челябинске мачеху девочки, изъятой из семьи из-за шрамов и странного поведения, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

По информации издания, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. В региональной прокуратуре сообщили, что девочка боится мачехи и не хочет с ней жить, передает Ura.ru.

«Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — рассказали в пресс-службе суда, передает издание.

13-летнюю девочку, которая жила с мачехой и отцом, забрали из семьи после того, как родителей обвинили в избиении ребенка. По словам тети несовершеннолетней, ее племянница странно себя вела. На руках школьницы она заметила многочисленные порезы и шрамы. Женщина полагает, что отец и мачеха истязали дочь.

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