Размер текста
А
А
А

Мачеху изъятой из семьи челябинской девочки со шрамами отправили в СИЗО

В Челябинске мачеху изъятой из семьи девочки со шрамами отправили в СИЗО

close
100%
Depositphotos

В Челябинске мачеху девочки, изъятой из семьи из-за шрамов и странного поведения, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

По информации издания, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. В региональной прокуратуре сообщили, что девочка боится мачехи и не хочет с ней жить, передает Ura.ru.

«Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — рассказали в пресс-службе суда, передает издание.

13-летнюю девочку, которая жила с мачехой и отцом, забрали из семьи после того, как родителей обвинили в избиении ребенка. По словам тети несовершеннолетней, ее племянница странно себя вела. На руках школьницы она заметила многочисленные порезы и шрамы. Женщина полагает, что отец и мачеха истязали дочь.

Ранее неизвестные взломали квартиру в Москве и всю ночь истязали маленькую собаку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами