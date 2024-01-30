Размер текста
А
А
А

В СПЧ оценили возможность ареста участников «Би-2» в России

Член СПЧ Ева Меркачева опровергла возможность ареста участников «Би-2» в России

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Участники группы «Би-2» не будут арестованы, если против них не были возбуждены административные или уголовные дела. Об этом заявила член СПЧ Ева Меркачева, слова которой передает RTVI.

«Если не были возбуждены административные или уголовные дела по фейкам, то никаких претензий к ним быть не может. Соответственно, пусть они приезжают, пожалуйста. Другое дело, что им могут запретить где-то выступать, могут отказывать разные площадки. Это может быть, с этим, конечно, никто не поспорит», — заявила Меркачева.

30 января сообщалось, что трех участников «Би-2», которые являются исключительно российскими гражданами, власти Таиланда могут депортировать только в Россию. В этот день музыкантам отменили возможность депортации в Израиль вместо России.

До этого депутат Государственной думы Андрей Луговой высказался о возможной депортации некоторых участников группы «Би-2» в Россию. Луговой заявил, что хочет видеть «Би-2» в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Израиль постарается помочь задержанным в Таиланде участникам «Би-2».

Все новости на тему:
Задержание «Би-2» в Таиланде
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами