В СПЧ оценили возможность ареста участников «Би-2» в России

Участники группы «Би-2» не будут арестованы, если против них не были возбуждены административные или уголовные дела. Об этом заявила член СПЧ Ева Меркачева, слова которой передает RTVI.

«Если не были возбуждены административные или уголовные дела по фейкам, то никаких претензий к ним быть не может. Соответственно, пусть они приезжают, пожалуйста. Другое дело, что им могут запретить где-то выступать, могут отказывать разные площадки. Это может быть, с этим, конечно, никто не поспорит», — заявила Меркачева.

30 января сообщалось, что трех участников «Би-2», которые являются исключительно российскими гражданами, власти Таиланда могут депортировать только в Россию. В этот день музыкантам отменили возможность депортации в Израиль вместо России.

До этого депутат Государственной думы Андрей Луговой высказался о возможной депортации некоторых участников группы «Би-2» в Россию. Луговой заявил, что хочет видеть «Би-2» в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Израиль постарается помочь задержанным в Таиланде участникам «Би-2».