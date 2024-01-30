Александр Дрозденко назвал некоммерческий сектор приоритетным для региона

Некоммерческий сектор является приоритетным для Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в рамках встречи с региональными НКО-победителями федеральных грантовых конкурсов.

«Для Ленинградской области сегодня некоммерческий сектор является приоритетным. Вы все можете рассчитывать на нашу постоянную методическую помощь при реализации ваших проектов, подготовке отчетов, новых заявок. Мы будем с вами от первого до завершающего этапа каждого проекта», — сказал Дрозденко.

Также Дрозденко добавил, что поддержка НКО за последние годы выросла в 4 раза.

«Поддержка некоммерческого сектора выросла с 44,5 млн рублей в 2021 году до 149 млн рублей в 2024 году. Сейчас почти 1,5 млн жителей Ленинградской области или около 70% населения — участники социальных проектов или благополучатели по ним», — отметил он.

Дрозденко подчеркнул, что 26 ленинградских инициатив получили федеральную поддержку, а еще 19 получат более 27 млн рублей по итогам первого конкурсного отбора фонда президентских грантов.

В свою очередь, председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что подобные встречи проходят для того, чтобы НКО понимали, что региональная администрация всегда готова поддержать их.