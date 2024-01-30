Омичка напала на семилетнего мальчика из-за стычки с ее сыном

В Омске женщина напала на семилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 24 января во дворе одной из школ. Мальчик толкнул ученика из параллельного класса, и после этого к обидчику подбежала мать ребека — она толкнула школьника и поволокла его за собой, сообщает «Омск №1».

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии ребенка не поступало.

До этого в Петербурге женщина обвинила охранника школы в нападении. По ее словам, она привела сына в школу и наблюдая, как ребенок переодевается, достала из кармана телефон. После этого к ней подбежал охранник и ударил по руке.

Ранее в Красноярске школьница провалилась в канализационный люк во дворе дома.