Говядину в лечебном меню пациентов в санаториях заменят на оленину и баранину

В Минздраве России хотят скорректировать нормы лечебного питания в больницах и санаториях. Об этом сообщает «Парламентская газета», которая ознакомилась с пояснительной запиской проекта приказа.

В частности, в ведомстве предложили заменить говядину в лечебном меню на баранину, крольчатину, оленину, конину и верблюжатину, чтобы медицинские организации могли закупать мясо по своему усмотрению, в том числе в регионах, где его традиционно употребляют в пищу. Новые правила также позволят закупать любые виды мяса птицы, а не только курицу.

Кроме того, в санаториях могут заменить обычную соль на йодированную, чтобы решить проблему дефицита йода в питании пациентов. В лечебное питание для высококалорийной диеты планируют включать не только кефир, йогурт, ряженку, простоквашу, но и кумыс, добавили в Минздраве.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов до этого говорил, что в 2024 году турпоток в российских санаториях может вырасти лишь на 2-3% по сравнению с 2023 годом.

Ранее были названы регионы с самыми популярными санаториями России.