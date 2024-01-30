Власти Москвы опровергли сбои в работе энергосистем столицы

Энергосистемы Москвы работают в штатном режиме, проблемы не испытывают в том числе трансформаторные подстанции и питающие центры столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале московского Городского хозяйства в ответ на сообщения об инцидентах.

«Все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, все потребители с напряжением», — говорится в сообщении.

В Горхозяйстве Москвы отметили, что информация в Telegram-каналах о каких-либо авариях на подстанции в ТиНАО, в том числе данные о взрывах и возгораниях не соответствует действительности.

«На опубликованных видео запечатлено короткое замыкание кабеля. Оно было оперативно устранено. Это никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — добавили в столичном ведомстве.

Утром 30 января поступали сообщения о том, что в московской Щербинке произошел взрыв на электроподстанции. Утверждалось, что из-за взрыва местные жители засняли на видео яркую кислотную вспышку.

Ранее Путин заслушал доклады о сбоях с отоплением и электричеством в регионах России.