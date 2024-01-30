Названа техника самомассажа, которая поможет снять боль при сколиозе

Техника самомассажа с использованием специального оборудования, которая носит название миофасциальный релиз (МФР), в ряде случаев может помочь снять боль и избавиться от дискомфорта при сколиозе. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала реабилитолог Арина Соболева.

По ее словам, такая техника поможет только в случае, если сколиотическая деформация вызвана дисбалансом связок и мышц. В частности, она позволит убирать фасциальные укорочения и триггеры путем «высвобождения» мягких тканей и уменьшения дисбаланса, отметила эксперт.

«Фасция — это мышечная оболочка. Когда мышца удлинена, то ее фасциальный футляр становится ей мал и образуется фасциальное укорочение. Чаще всего, одновременно с образованием фасциального укорочения в одной мышце, в другой мышце (которая делает противоположное первой мышце движение) появляются триггеры. Триггеры — сбившиеся в пучки мышечные волокна, в которых застаиваются процессы жизнедеятельности клеток (кровоток, лимфоток и пр.). Это уплотнения в мышцах, при надавливании на которые возникает боль», — пояснила реабилитолог.

Соболева добавила, что МФР эффективен против болей в спине, которые возникают из-за триггеров и фасциального укорочения. Для этого нужно прибегнуть к надавливанию на мышцы и их раскатке через роллы, мячи, полусферы и так далее.

Тренер, реабилитолог студии «Анатомия» Евгений Бабыдов до этого рассказал «Газете.Ru», что лечение сколиоза у детей с помощью жестких корсетов и упражнений по методикам SEAS и Шрот позволяет уменьшить степень скрученности позвонков.

Ранее тренер назвал виды спорта, противопоказанные при сколиозе.