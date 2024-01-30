Андрей Воробьев проверил ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги

Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) позволит улучшить транспортную доступность для 3,5 млн человек, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе проверки хода строительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Подмосковье развивается, это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. И благо, они поддержаны нашим президентом и федеральной властью», — отметил Воробьев.

По его словам, ЮЛА пройдет через 5 муниципалитетов общей длиной 45 км.

Губернатор добавил, что в рамках строительства автодороги свыше 280 инженерных коммуникаций будут перестроены.

Также Воробьев отметил, что потоки по автодороге пустят в обход Москвы с юго-восточного направления для снижения загруженности кольцевой автодороги и вылетных магистралей.

Кроме того, губернатор рассказал, что на автодороге установят 63 искусственных сооружений.

«У нас сейчас на объекте работает 2,5 тысячи человек. К лету мы планируем увеличить до 4,6 тысяч, чтобы охватить все объекты строительства. Самые сложные искусственные сооружения - мост, тоннель и эстакада через М-4 «Дон»», — отметил губернатор.

Также Воробьев заявил, что в Подмосковье планируется построить еще две концессионные дороги (дублеры Егорьевского и Щелковского шоссе).