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Суд в Москве избрал меру пресечения начальнику следственного отдела СБУ

Суд в Москве заочно арестовал начальника следственного отдела СБУ Просняка

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Суд в Москве заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка, обвиняемого в попытке незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении отмечается, что меру пресечения избрал Басманный районный суд Москвы. Инстанция назначила Просняку наказание в виде заключения под стражу на срок два месяца. Решение должно вступить в силу с момента экстрадиции главы следственного отдела ГУ СБУ в РФ или с момента его задержания на российской территории, говорится в публикации.

«Просняк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)», — уточняется в сообщении.

Также в суде добавили, что украинский чиновник объявлен в федеральный и международный розыск.

15 мая 2018 года на Украине задержали журналиста Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене и поддержке независимости ДНР и ЛНР. В тот момент мужчина занимал должность главного редактора в украинском филиале агентства «РИА Новости».

Впоследствии СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Просняка, который вел расследование против Вышинского. По данным ведомства, именно он уведомил корреспондента о подозрениях в государственной измене.

Ранее в РФ объявили в розыск мэра украинского города, распространявшего фейки о российских войсках.

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