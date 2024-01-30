Штукатурка с фасада петербургского дома упала на тротуар с людьми и повредила машину

В Петербурге пласт штукатурки с фасада дома в центре города упал на тротуар с людьми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, отсоединившийся от фасада дома пласт штукатурки рухнул на тротуар, где находились люди. Никто из них в результате не пострадал.

Кусок материала упал на припаркованный автомобиль, внутри которого находился мужчина. Россиянин отделался испугом, сообщает РЕН ТВ. Однако на машине осталась большая вмятина.

До этого в школе Омской области на младшеклассника обвалилась штукатурка. Девятилетний ребенок получил ссадины и ушиб спины.

Ранее жильцы обрушившегося в центре Петербурга дома рассказали, что власти района тянули с ремонтом.