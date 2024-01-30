Петербурженка попыталась сбежать от МЧС по льду на Неве, чтобы не получить штраф

В Петербурге девушка попыталась сбежать от сотрудников МЧС по льду, чтобы не получить штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации Telegram-канала, девушка вышла на лед в акватории Финского залива, когда ее заметили сотрудники МЧС. Они попытались задержать россиянку, однако она испугалась штрафа за нарушение и попыталась сбежать от спасателей по льду на Неве.

Сотрудники МЧС и судно на воздушной подушке некоторое время догоняли девушку, которая, поскальзываясь и падая, бегала кругами. В результате россиянку поймали и отвезли на берег. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее россиянка, отсудившая компенсацию после падения на льду, вновь упала во дворе своего дома.