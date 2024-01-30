Россотрудничество призвало СК РФ расследовать дело по памятнику блокадникам в Ереване

Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина», — написал дипломат.

Кроме того, по его словам, «Русский дом» обратился к генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну с просьбой оценить действия Самвела Шириняна с осквернением памятника, будет ожидать содержательного ответа.

Как сообщала газета «Известия», накануне житель Еревана, указанный в социальных сетях как Самвел Ширинян, осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. При этом свои действия он заснял на видео.

В связи с этим происшествием председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.