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Россотрудничество призвало СК РФ расследовать дело по памятнику блокадникам в Ереване

Россотрудничество обратилось к СК РФ по делу о памятнике блокадникам в Ереване

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Well-read MountainMan/Wikimedia Commons

Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина», — написал дипломат.

Кроме того, по его словам, «Русский дом» обратился к генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну с просьбой оценить действия Самвела Шириняна с осквернением памятника, будет ожидать содержательного ответа.

Как сообщала газета «Известия», накануне житель Еревана, указанный в социальных сетях как Самвел Ширинян, осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. При этом свои действия он заснял на видео.

В связи с этим происшествием председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.

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