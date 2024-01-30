В Сибири владелец собаки на самовыгуле, которая покусала ребенка, выплатит компенсацию

В Новосибирской области суд обязал владельца собаки, покусавшей ребенка, выплатить пострадавшему компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 сентября 2023 года в Барабинске. Животное, находившееся на самовыгуле напало на несовершеннолетнего и покусало его. Врачи квалифицировали травмы, полученные ребенком, как легкий вред здоровью.

После случившегося прокуратура обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования истца и обязал владельца собаки выплатить ребенку 50 тыс. рублей.

Ранее зоозащитница оклеветала ребенка и получила штраф в размере 700 тысяч рублей.