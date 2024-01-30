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В Калужской области водитель и его дочь оказались в загоревшейся на трассе машине

В Калужской области сгорел автомобиль с отцом и дочерью в салоне

В Калужской области три человека оказались в горящей легковой машине. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тарусском районе. Мужчина, женщина и их 16-летняя дочь следовали по автодороге «Таруса – Алекино». По предварительной информации, во время путешествия произошло возгорание баллона, в котором находился сжиженный газ. Его семья по неизвестной причине взяла с собой.

Мать семьи смогла выбраться из машины. Приехавшие на место медики доставили женщину в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент специалисты оказывают ей всю необходимую помощь. Отца и девушку спасти не удалось.

На данный момент следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на севере Москвы после ДТП с участием фуры загорелась машина.

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