Врач перечислила продукты, которые ошибочно считаются вредными

Сливочное масло и сладкие фрукты не следует убирать из рациона, несмотря на то, что они считаются вредными для организма. Об этом рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова, слова которой приводит «Радио 1», ссылаясь на Telegram-канал врача.

«Сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов», — отметила Волкова.

Она добавила, что пользу принесут 20-30 г сливочного масла в сутки. При этом стоит употреблять масло с 82% жирности или топленое.

Что касается сладких фруктов, по словам специалиста, их стоит есть после основного приема пищи.

Врач-диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого сообщила, что для эффективного похудения стоит отказаться от хлебобулочных изделий с высоким содержанием белой пшеничной муки, от картофеля и белого пропаренного шлифованного риса.

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