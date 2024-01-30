На Украине священника УПЦ отправили в тюрьму

На Украине суд приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области к двум годам тюрьмы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По информации СБУ, священника обвинили в отличном от официального взгляде на конфликт с Россией. Настоятель храма полностью сотрудничал со следствием. Он называл конфликт на Украине гражданской войной и положительно оценивал первого главу ДНР Александра Захарченко.

Отмечается, что священнику были предъявлены обвинения по статьям «Оправдание вооруженной агрессии» и «Действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя».

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призывал создать механизм, который позволил бы предохранять дела религии в стране от влияния России.

Парламент Украины в 2023 году принял в первом чтении законопроект, позволяющий запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). По словам Стефанчука, законопроект в настоящее время прорабатывается в комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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