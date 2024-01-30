Петербургского подростка избили из-за небрендовой одежды

В Петербурге 14-летнего подростка избили из-за одежды. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, инцидент произошел в торговом центре на Пулковском шоссе. Подросток избил ровесника из-за, по его мнению, небрендовой одежды. В ходе потасовки школьник упал и ударился головой о металлическую конструкцию.

Пострадавшего доставили в детскую больницу. Там ему диагностировали серьезную травму головы.

Правоохранительные органы установили личность инициатора конфликта и доставили его в отдел полиции. Там его опросили в присутствии законного представителя.

«С учетом возраста правонарушителя полиция намерена ходатайствовать перед судом о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком на 30 дней», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге подростки избили битой парня своей подруги по ее просьбе.