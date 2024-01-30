Британец остался парализованным ниже шеи после купания в холодной воде

Житель Великобритании остался парализованным ниже шеи после того, как искупался в холодной воде, пишет Sky News.

Дэн Ричардс и его девушка Анна Томас отмечали Новый год, плавая в холодной воде в заливе Лангленд. После водных процедур пара планировала навестить семью, однако все пошло не по плану, когда британец решил нырнуть прямо в волну.

Волна оказалась слишком сильной, и у Дэна от холода свело мышцы, поэтому он ударился головой об дно, пытаясь выбраться, и сломал шею.

«Я был мгновенно парализован. Я открыл глаза под водой, мог видеть свои конечности, но не контролировать их», — вспоминает мужчина.

Ричардс был доставлен в больницу на вертолете, где ему оказали лечение. Сейчас Дэн проходит реабилитацию, пытаясь вернуться в нормальную жизнь, а деньги на оплату медицинских счетов поступают даже от незнакомцев, рассказала Анна.

«Доброта и щедрость людей — это то, чего мы не ожидали», — признается женщина.

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