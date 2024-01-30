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Невролог назвала причины плохого сна у ребенка

Невролог Цурина: неправильный климат может стать причиной бессонницы у ребенка

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Некомфортный климат в квартире может стать причиной бессонницы у ребенка. Об этом сообщила невролог НИКИ детства Наталия Цурина. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Также, по словам специалиста, на качество детского сна могут влиять чрезмерные физические, умственные и эмоциональные нагрузки, а также длительное использование гаджетов.

«Важно, чтобы в детской было не жарко. Идеальная температура для засыпания 22-23 градуса. Если ребенок особенно чувствителен можно повесить специальные «блэкаут» шторы, которые полностью блокируют попадание света с улицы в комнату. В комнате не должно быть никаких дополнительных шумов», — отметила врач.

Детям старше трех лет она посоветовала включать звуки природы. Если ребенок не слишком впечатлительный, можно ставить спокойные аудиокниги, добавила специалист.

Сомнолог Кадрия Валеева до этого рассказала, что регулярные занятия спортом и аутогенные тренировки помогут избавиться от бессонницы.

В качестве спортивных активностей, по ее словам, подойдут бег, ходьба и плавание. Заниматься нужно по 45 минут в день. Помимо этого, важно отказаться от кофеина и алкоголя. Некоторым пациентам стоит принимать безрецептурные успокоительные препараты, добавила врач.

Ранее врач объяснила, как биохимия влияет на апатию и работоспособность.

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