Ветераны спецоперации смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь вне очереди

Фонд «Защитники Отечества» и Минздрав России готовят программу углубленной диспансеризации для ветеранов специальной военной операции, которая поможет выявить заболевания и последствия травм на ранних стадиях. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

Глава организации отметила, что в фонде «Защитники Отечества» прошло совещание по вопросу совершенствования организации оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий. В частности, обсуждалась необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи участникам СВО во внеочередном порядке. Сейчас военнослужащие могут получить направление в порядке электронной очереди.

«Мы уверены в том, что расширенная диспансеризация для всех защитников Отечества необходима. Наша задача — наладить этот процесс. Основная задача при лечении в госпиталях — устранение жизнеугрожающих состояний. А вот заболеваниям, не требующим оказания экстренной помощи, уделяется недостаточно внимания», — заявила Анна Цивилева.

Она уточнила, что речь идет о контузиях, поражении ЛОР-органов, глаз, последствиях поражения нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также имеющихся хронических заболеваниях.

По словам Цивилевой, фонд предлагает проводить углубленную диспансеризацию для всех ветеранов ежегодно в течение первых трех лет после увольнения с военной службы.

«Это позволит своевременно выявить все возможные нарушения и провести лечение на ранних стадиях», — добавила глава организации.

По мнению участвовавшей в совещании советника президента РФ Александры Левицкой, углубленная диспансеризация для ветеранов должна проводиться по специальным протоколам, учитывающим особенности ранений, полученных травм и нарушений, вплоть до создания узкоспециализированных отделений в медицинских организациях.

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин считает необходимым организовать диспансеризацию так, чтобы первый ее этап, а также необходимые консультации врачей-специалистов могли быть проведены ветеранам СВО в одной медицинской организации за один визит.