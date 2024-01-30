Названы самые работоспособные города России

Самую высокую работоспособность в январе 2024 года демонстрируют жители Волгограда, Самары и Краснодарского края. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие более семи тысяч россиян.

Чтобы определить средний уровень продуктивности, респондентам предложили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. 8 и 10 баллов поставили 64, 62 и 58 процентов жителей тройки лидеров.

При этом в столице высокую работоспособность ощущают только 54% опрошенных. Самым непродуктивным оказался Челябинск (37%).

Как советуют специалисты по тайм-менеджменту, планирование рабочих задач облегчит вхождение в рабочий ритм после новогодних каникул. При этом рекомендуется разделить крупные задачи на множество мелких.

Доктор экономических наук, профессор Марианна Лукашенко советует использовать привычные ритуалы, чтобы настроиться на работу, а также стараться делать перерывы в процессе трудовой деятельности.

Ранее москвичам перечислили отрасли с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.