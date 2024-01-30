Размер текста
А
А
А

В Киеве рассказали о сроках ремонта аварийного участка метро

Поврежденный участок метро в Киеве планируют открыть этой осенью

close
100%
Виталий Кличко/Telegram

Поврежденный и закрытый для эксплуатации участок синей ветки метро в Киеве могут восстановить к осени 2024 года. Об этом со ссылкой на владельца участвующей в ремонте компании «Автострада» сообщает ТАСС.

«Восстановление перегонного тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» планируем завершить осенью 2024 года», — написал владелец компании «Автострада» Максим Шкиль на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шкиля, к работам привлечены более 500 специалистов по подземному строительству, задействовано более 30 единиц специальной техники. В настоящее время производится перенос инженерных сетей, после чего «начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля».

9 января из-за подтопления тоннеля в Киеве закрыли шесть станций метро. Сообщалось, что в потолке перегона станции «Демеевская» образовались большие трещины, тоннель в этом месте проходит через пойму реки.

17 декабря около станции киевского метро «Демеевская» было обнаружено проседание грунта.

27 декабря из-за проседания подземных тоннелей правительство Киева решило закрыть еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии метро.

Ранее экс-советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что синюю ветку метро могут открыть только через пять лет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами