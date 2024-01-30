В Киеве рассказали о сроках ремонта аварийного участка метро

Поврежденный и закрытый для эксплуатации участок синей ветки метро в Киеве могут восстановить к осени 2024 года. Об этом со ссылкой на владельца участвующей в ремонте компании «Автострада» сообщает ТАСС.

«Восстановление перегонного тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» планируем завершить осенью 2024 года», — написал владелец компании «Автострада» Максим Шкиль на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шкиля, к работам привлечены более 500 специалистов по подземному строительству, задействовано более 30 единиц специальной техники. В настоящее время производится перенос инженерных сетей, после чего «начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля».

9 января из-за подтопления тоннеля в Киеве закрыли шесть станций метро. Сообщалось, что в потолке перегона станции «Демеевская» образовались большие трещины, тоннель в этом месте проходит через пойму реки.

17 декабря около станции киевского метро «Демеевская» было обнаружено проседание грунта.

27 декабря из-за проседания подземных тоннелей правительство Киева решило закрыть еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии метро.

Ранее экс-советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что синюю ветку метро могут открыть только через пять лет.