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В Братске женщину и ее собаку избили в лифте битами

«360»: избитую женщину в Братске госпитализировали с травмой головы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Братске двое мужчин в лифте напали на женщину и ее питбуля и жестоко избили битами. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ушибами и травмой головы, сообщает телеканал «360».

Чуть раньше собака женщины укусила 63-летнюю соседку – за это владелицу пса оштрафовали. Женщина заявила, что нападение спровоцировала сама пенсионерка – она напала на нее с электрошокером, а пес защитил свою хозяйку. После этого случая женщину запугивают в течение нескольких месяцев – в частности, по словам пострадавшей, ей изуродовали входную дверь топором. Во время нападения мужчины забрали у нее собаку и также избили битами. По словам хозяйки, пес выжил.

«Меня привезли в больницу. <…> Травма головы, многочисленные ушибы», — рассказала пострадавшая.

Напомним, известно, что конфликт у хозяйки собак и соседей длится уже давно. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее в Красноярске инвалида по зрению отказались обслужить в кафе из-за собаки-поводыря.

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