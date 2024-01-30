Риелтор рассказала о новом жилищном тренде в Подмосковье

Все чаще москвичи, которые могут себе позволить квартиру в столице, отдают предпочтение жилью в Подмосковье. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. При этом раньше, по ее словам, в Московскую область переезжали скорее вынужденно, ориентируясь на более доступные цены.

«Новый тренд объясняется двумя факторами. Во-первых, активнее начали перебираться в область те, кто работает удаленно либо в гибридном формате, когда в офисе необходимо появляться не каждый день, а один-два раза в неделю», — рассказала риелтор.

Второй фактор, по ее словам, — перетекание спроса с городского жилья на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это происходит благодаря тому, что действие субсидированных ипотечных программ расширили на ИЖС, добавила эксперт.

До этого Никитина рассказала, что чаще всего жители столицы приобретают жилье в Реутове, Одинцове, Мытищах, Видном, Люберцах, Долгопрудном, Красногорске и Серпухове.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отмечал, что цены на вторичное жилье в России могут снизиться до конца 2024 года. Однако, это будет зависеть от того, как долго в стране будет сохраняться повышенная ключевая ставка.

Ранее эксперт предупредил о возможном крахе рынка жилья в России.