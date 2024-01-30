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На заводе тяжелого машиностроения в Подмосковье рухнула крыша

В Подмосковье на заводе тяжелого машиностроения обрушилась крыша

В Подмосковье на Электростальском заводе тяжелого машиностроения обрушилась крыша. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская область 24».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в модельном цеху. По предварительной информации, крыша могла не выдержать вес снега.

По словам очевидцев, обломками рухнувшей крыши завалило станок с ЧПУ. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются, информации о пострадавших не поступало.

До этого в Корсакове Сахалинской области кровля торгового центра не выдержала нагрузки и рухнула под тяжестью снега. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в центре Самары снег с крыши обрушился на детей и попал на видео.

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