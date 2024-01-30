Путин заявил о сохранении темпов развития Петербурга

Безработица в Санкт-Петербурге стала самой низкой в России, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Безработица в Петербурге составляет 1,5-1,7%. Это самый низкий показатель в стране. Также понизился уровень бедности», — отметил губернатор.

В ходе встречи Беглов доложил президенту о том, как Петербург решает задачу импортозамещения.

«Первое время мы думали, что будет, наверное, трудно, но за короткое время пришли другие наши партнеры. Продукция местных производителей нравится петербуржцам. Санкт Петербург очень много занимается тем, чтобы на рынок поставлялись именно местные продукты», — сказал Беглов.

Также губернатор сообщил, что в Петербурге растет уровень промышленного производства и доходы городского бюджета.

«Уже в 2022 году он достиг 1 трлн рублей, а в 2023 году петербуржцы заработали 1 трлн 148 млрд рублей. Но этого мало. Нужно развивать производство и вкладывать в развитие. 1 трлн в 2023 году — это инвестиции, которые вложили в Санкт Петербург», — сказал Беглов.

«Это значит, что такой темп развития будет сохранен. Если триллион вложен, он же будет давать отдачу», — сказал президент.

Губернатор сообщил о том, что в Петербурге уделяется особое внимание вопросам благоустройства и созданию новых общественных пространств.

«За последние годы отремонтировано 35 фонтанов, создано 72 новых общественных пространства. Также 60 крупных городских объектов получили современное освещение», — рассказал он.

Также Беглов рассказал президенту об открытии Музея военно-морской славы, создании городской организации «Метрострой Северной столицы», а также о переводе городских котельных на экологичные виды топлива.

Кроме того, Беглов рассказал Путину о принятом генеральном плане Северной столицы до 2040 года с перспективой до 2050 года, а также о наиболее важных городских проектах, среди которых Широтная магистраль скоростного движения, скоростная трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка, строительство Большого Смоленского моста и другие.

Александр Беглов поблагодарил президента за поддержку Санкт-Петербурга.

«Выполняя ваши поручения, петербуржцы строят город как мегаполис 21 века», — отметил губернатор.