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Россиянку осудили за расправу над участником СВО

В Забайкалье девушку осудили за расправу над участником СВО

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Depositphotos

В Забайкалье 22-летнюю девушку осудили за расправу над участником СВО. Об этом сообщает пресс-служба Тунгокоченского районного суда.

Сообщается, что жительница села Усугли совершила нападение с ножом на своего знакомого, который ранее принимал участие в СВО в составе добровольческого отряда. В результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что девушка ранее была неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении троих детей. При этом за несколько дней до описанных событий она напала с ножом на другого мужчину.

Суд признал россиянку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и четыре месяца с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание девушка будет в колонии общего режима.

Ранее россиянка вернулась к возлюбленному после пьяной ссоры, чтобы расправиться с ним.

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