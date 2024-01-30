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Целью атаки дрона в Калужской области могла быть нефтебаза

Baza: дрон ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Калужской области

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Shutterstock

Целью атаки беспилотника, который был сбит утром в Калужской области, могла быть нефтебаза. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, атака дрона произошла около 7:00, силы ПВО сбили его над нефтебазой «Калуганефтепродукт», и обломки упали на ее территорию. Инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.

Об утренней атаке в своем Telegram-канале писал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Утром на окраине города Калуга средствами ПВО был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — сообщил глава региона.

По данным Минобороны РФ, за последние несколько часов атаке подверглась не только Калужская область: в ночь на 30 января средства ПВО сбили или перехватили 21 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ): над Крымом (11 беспилотников), Белгородской (5 единиц) и Брянской (3 единицы) областями, а также над Тульской областью (один БПЛА).

Ранее Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ ударить по Белгородской области.

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