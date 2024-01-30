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Участники СВО будут получать средства реабилитации в беззаявительном порядке

Правительство РФ: участникам СВО упрощен порядок выдачи средств реабилитации

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Телеграм-канал «Правительство России»

Для участников СВО, получивших травмы или увечья во время боевых действий, упрощен порядок выдачи технических средств реабилитации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство России.

Уточняется, что электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений с их стороны. При этом для участников СВО сохраняется возможность отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда. Они также могут купить их самостоятельно и затем получить компенсацию.

29 января правительство РФ поддержало законопроект о поддержке вдов участников СВО.

25 января в Госдуме предложили сохранить льготную ипотеку для семей с детьми и участников СВО.

Ранее рабочая группа по СВО отчиталась об итогах первого года работы.

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