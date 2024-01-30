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Врач назвала продукты, отказ от которых поможет похудеть к лету

Врач Кузина: отказ от фастфуда поможет похудеть к лету

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Depositphotos

Изменение рациона питания, в том числе отказ от фастфуда и полуфабрикатов, поможет добиться идеальной фигуры и похудеть к лету. Об этом Life рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

По ее словам, фастфуд, полуфабрикаты, колбасные изделия, снеки содержат большое количество соли, которая задерживает в организме жидкость и делает целлюлит более заметным. Кроме того, эксперт советует отказаться от выпечки и белого хлеба, потому что они могут спровоцировать повреждение эластина и коллагена, что также негативно сказывается на коже. В списке запрещенных продуктов оказались и магазинные йогурты с добавками.

«Вы обнаружите и наверняка ужаснетесь, какое количество сахара находится в этих «диетических» продуктах. А это тоже ведет к появлению новых «бугорков». Если вы замените фруктовые йогурты на йогурты без добавок, а дома просто сами смешаете с ягодами, это однозначно будет полезнее и для фигуры, и для качества кожи», — отметила Кузина.

Помимо этого, нутрициолог рекомендует исключить из рациона салаты с майонезной заправкой, сладкую газировку и алкоголь, которые также способствует появлению целлюлита.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, до этого показало, что три месяца танцев помогают заметно похудеть, причем хип-хоп и джаз работают эффективнее, чем бальные танцы и балет.

Ранее врач перечислил продукты, которые помогут похудеть.

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