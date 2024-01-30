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Российский суд приговорил иностранца к 12 годам за распространение героина

ФСБ: гражданина Азербайджана приговорили к 12 годам за сбыт героина в Челябинске

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Красноармейский суд Челябинской области приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима гражданина Азербайджана по обвинению в распространении героина в регионе. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе челябинского управления Федеральной службы безопасности России.

Мужчина признан виновным по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Силовики узнали о деятельности иностранца в марте 2023 года. В момент, когда мужчину поймали, у него при себе было 6,5 кг наркотика. По данным ФСБ РФ, осужденный занимался нелегальным бизнесом в составе этнической преступной группировки.

На прошлой неделе стало известно, что в Омской области полиция задержала помилованного экс-бойца СВО Егора Миллиардера с 4,8 кг мефедрона.

9 января стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда по обвинению в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.

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