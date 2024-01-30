Названы главные причины внезапных пробуждений ночью

Неправильный температурный режим в комнате, наличие шума или света могут быть причинами внезапных ночных пробуждений. Об этом Life рассказала врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

По ее словам, во время сна в идеале в комнате должно быть темно, комфортно, прохладно и тихо. Еще одна причина проблем со сном — тревожность. В этом случае разбудить могут учащенное сердцебиение или ночные кошмары.

«Кроме того, есть люди, которые могут испытывать так называемые ночные приступы паники, которые пробуждают их ото сна. Если ваше беспокойство регулярно будит вас, сообщите об этом своему врачу, который сможет помочь вам справиться с любой скрытой тревогой или паническим расстройством», — отметила Сурненкова.

На качество сна влияет прием алкоголя, который также может вызвать прерывистый сон, и апноэ, которое замедляет и останавливает дыхание во время сна. По словам врача, прерывистый сон может быть и у людей с гиперактивной щитовидной железой. В этом случае она вырабатывает слишком много гормона тироксина, который может оказывать волновое воздействие на многие системы организма. Кроме того, проблема может быть вызвана и слишком обильным приемом пищи перед сном, а также наличием синдрома беспокойных ног. Последний может вызывать ощущение пульсации, зуда, боли, тянущего движения или ползания мурашек в нижних конечностях, заключила эксперт.

Специалисты Центрального Квинслендского университета (Австралия) до этого рассказали, что после алкогольной вечеринки люди могут просыпаться в три часа ночи из-за спиртного, употребленного перед сном.

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