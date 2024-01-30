Россиянин перекрыл дорогу ехавшим к ребенку медикам, чтобы сходить в магазин

В Удмуртии медикам скорой помощи пришлось идти на вызов пешком из-за того, что местный житель перекрыл дорогу машиной. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в Ижевске. На кадрах с места заметно, как карета скорой помощи медленно едет за мужчиной по двору. В какой-то момент водитель иномарки впереди останавливается и выходит из средства передвижения. Таким образом мужчина заблокировал дорогу для фельдшеров.

Известно, что врачи ехали на вызов к годовалому ребенку. Из-за проблем на дороге медики были вынуждены идти к дому пешком.

«К счастью, педиатрам удалось своевременно оказать помощь пациенту без использования дополнительного оборудования, которое находилось в реанимобиле», – сообщается в публикации.

Сам водитель легковой машины заявил, что отправился в магазин. В отношении мужчины составили административный материал.

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