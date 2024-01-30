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Рейс в Москву задержался в аэропорту Улан-Удэ из-за неисправности самолета

Прокуратура начала проверку прерванного взлета самолета Улан-Удэ — Москва

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Рейс из Улан-Удэ в Москву авиакомпании «Сибирь» (принадлежит S7 Airlines) прервал взлет из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент случился около 10:00 (02:00 мск) в международном аэропорту «Байкал». Самолет при разбеге по взлетно-посадочной полосе остановился — командир борта заподозрил техническую неисправность и решил вернуться в аэропорт.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

По данным ведомства, рейс задержали уже более чем на семь часов, а в здании аэровокзала разместили более 170 пассажиров. Сам неисправный самолет отстранили от эксплуатации, отметили в прокуратуре, поэтому пассажиров отправят в Москву на резервном воздушном судне.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Байкал», новый вылет перенесли на 17:00 (12:00 мск). Началась регистрация пассажиров на новый рейс.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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