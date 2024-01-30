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Пожар произошел на предприятии в Киевской области

Пожар произошел на предприятии в Киевской области в результате падения дрона

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Национальная полиция Украины

Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram-канале.

Утром 30 января стало известно, что в Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы.

По данным Киевской областной администрации, регион атаковал беспилотник, сработала система противовоздушной обороны. В результате падения обломков сбитого дрона на территории одного из предприятий возник пожар, огонь повредил административное здание и ангар. Пожар удалось быстро потушить.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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