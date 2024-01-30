В Красноярском крае семимесячный младенец упал с дивана и получил кровоизлияние в мозг

СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае семимесячную девочку госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в селе Таяты. У ребенка поднялась температура и появилась тошнота, но родители ограничились жаропонижающими препаратами.

Ситуация не улучшилась, поэтому ребенку вызвали фельдшера. Специалист оказал необходимую помощь, но впоследствии младшего члена семьи доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти пациентку врачам не удалось.

Во время осмотра на виске у девочки нашли гематому. По словам матери, накануне инцидента ребенок упал с дивана. По предварительным данным, причиной произошедшего стало кровоизлияние в мозг.

На данный момент сотрудники СК РФ устанавливают все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело.

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