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В Москве подросток получил сильные ушибы грудной клетки во время хоррор-квеста

Подросток из Москвы пострадал во время прохождения квеста

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве 15-летний школьник прошел квест и попал в больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Известно, что подросток выбрал хоррор-квест, в котором актерам разрешено пугать и касаться участника в темноте. Во время развлечения москвича толкали и дергали за разные части тела.

В результате у школьника обнаружили сильные ушибы грудной клетки и защемление нерва в пояснице. При этом у подростка есть заболевание, из-за которого на коже синяки появляются, даже если удар был несильным. Таким образом, болезнь усугубила ситуацию.

Сам подросток заявил, что каких-либо претензий к заведению у него нет. Тем временем полиция начала проверку организации.

Ранее в Москве школьницу ударило током во время прохождения квеста.

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