В Госдуме назвали дополнительные льготы, на которые могут претендовать пенсионеры

Пенсионерам в России доступен ряд льгот, на которые они могут претендовать, однако о многих из них они не знают. О них Life рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Так, например, они могут получить освобождение от налога на имущество одного объекта. Например, квартиры, дома, гаража и хозяйственной постройки до 50 кв. м. Кроме того, для пенсионеров предусмотрен вычет по земельному налогу для участка шесть соток. Если участок менее шести соток, их освобождают от этого налога, если больше — налогом облагается только разница.

Работающие пенсионеры могут каждый год брать до 14 календарных дней отпуска за свой счет, пенсионеры с инвалидностью — до 60 дней. Кроме того, работающие граждане могут получить два дня в год на прохождение диспансеризации, их должны считать выходными и оплатить.

По словам депутата, пенсионеры могут воспользоваться переносом остатка имущественного вычета на предыдущие периоды, если жилье было куплено после выхода на пенсию и право на вычет еще не было использовано. Пенсионеры старше 70 лет могут претендовать на скидку на оплату капремонта в размере 50%, старше 80 лет — 100%. Кроме того, пожилым жителям Крайнего Севера или приравненных к ним местностей доступна компенсация расходов на проезд к месту отдыха, заключил Чаплин.

Накануне председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею о выдаче пенсионерам «Пушкинских карт». Он напомнил, что на продолжительность жизни пожилых людей напрямую влияют нагрузка на интеллект и просветительская работа.

Ранее стало известно, сколько пенсионеров будет в мире к 2050 году.