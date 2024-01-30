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В Омске мужчина устроил стриптиз перед зданием ФСБ и пошел под суд

В Омске мужчина пришел к зданию УФСБ и разделся перед окнами

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Суд Омска вынес приговор мужчине, который разгуливал голым перед зданием УФСБ. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

По версии правоохранителей, мужчина пришел на улицу Ленина, снял с себя всю одежду и встал перед зданием. При этом россиянин знал, что внутри находятся сотрудники ФСБ. О том, по какой причине горожанин решил оголиться перед людьми, не сообщается.

Действия мужчины расценили как грубое нарушение общественного порядка. В рамках статьи о хулиганстве суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее в Москве мужчина лишился полового органа после того, как надел «пояс верности».

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