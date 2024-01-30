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Россиянам рассказали, как вспышки на Солнце отражаются на здоровье

Врач Магомедова: вспышки на Солнце могут спровоцировать рак

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Shutterstock

Во время появления мощных вспышек на Солнце происходит увеличение уровня космической радиации, что может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом Life рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

«Для защиты от потенциально вредного воздействия солнечных вспышек люди должны соблюдать предосторожности, такие как избегание продолжительных пребываний на открытом воздухе во время активности солнечных вспышек», — подчеркнула врач.

Она уточнила, что повышенный уровень радиации может нанести вред людям, которые находятся в области высоких широт или высокой геологической широты, особенно это касается пилотов и космонавтов. Помимо этого, такое воздействие повышает риск развития онкологических заболеваний.

Магомедова советует следить за оповещениями о самих вспышках и геомагнитных бурях от космических агентств и быть осторожными на открытом воздухе в дни, когда наблюдаются эти явления. В этот период эксперт рекомендует обращать внимание на свое питание и включить в свой рацион фрукты, овощи, зеленый чай, орехи и морепродукты.

Накануне в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что на Солнце произошла вспышка балла М6.7. Она продлилась с 6:54 по 8:15 мск. Максимальную яркость вспышка получила в 7:38 мск.

Ранее ученые прокомментировали возможность магнитной бури после вспышки на Солнце.

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