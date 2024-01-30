Россиянам рассказали, как вспышки на Солнце отражаются на здоровье

Во время появления мощных вспышек на Солнце происходит увеличение уровня космической радиации, что может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом Life рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

«Для защиты от потенциально вредного воздействия солнечных вспышек люди должны соблюдать предосторожности, такие как избегание продолжительных пребываний на открытом воздухе во время активности солнечных вспышек», — подчеркнула врач.

Она уточнила, что повышенный уровень радиации может нанести вред людям, которые находятся в области высоких широт или высокой геологической широты, особенно это касается пилотов и космонавтов. Помимо этого, такое воздействие повышает риск развития онкологических заболеваний.

Магомедова советует следить за оповещениями о самих вспышках и геомагнитных бурях от космических агентств и быть осторожными на открытом воздухе в дни, когда наблюдаются эти явления. В этот период эксперт рекомендует обращать внимание на свое питание и включить в свой рацион фрукты, овощи, зеленый чай, орехи и морепродукты.

Накануне в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что на Солнце произошла вспышка балла М6.7. Она продлилась с 6:54 по 8:15 мск. Максимальную яркость вспышка получила в 7:38 мск.

Ранее ученые прокомментировали возможность магнитной бури после вспышки на Солнце.