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На Урале в новостройке комфорт-класса кусок облицовки пробил голову жильцу

В Екатеринбурге кусок плитки из подъезда в новостройке пробил жильцу голову

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Depositphotos

В Екатеринбурге местная жительница пожаловалась, что ее супруг получил травму в подъезде новостройки. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием E1.ru.

По словам екатеринбурженки, инцидент произошел 28 января в доме 39 по улице Академика Парина. В общем коридоре холла кусок плитки отвалился прямо на голову ее мужу. Женщина оказала супругу первую помощь.

Собеседница СМИ отметила, что плитка стала отходить от стены давно, а 21 января, за неделю до ЧП, женщина подала заявку в управляющую компанию.

«Заявку закрыли и отписались, что назначены ремонтно-восстановительные работы. 28 января плитка упала на голову супруга, когда он заходил домой, на макушке осталась кровоточащая рана», — поделилась жена пострадавшего.

Женщину возмутило, почему плитку не демонтировали сразу, а только после инцидента с ее мужем.

Ранее жителю Челябинска пробили голову после похода в ресторан.

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