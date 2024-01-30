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Россиянам назвали их святую обязанность

Мухитов: святая обязанность россиян — защита традиционных ценностей

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Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов заявил, что святой обязанностью россиян является защита традиционных ценностей. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что граждане России должны воспитывать молодежь и бороться с попытками переписать историю страны. Мухитов уточнил, что Запад до сих пор не понял, что ему не сломить дух российского народа и не поработить Россию.

До этого бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал запретить «голые оргии» в Год семьи после вечеринки с мужским стриптизом.

Морозов также напомнил о недопустимости проведения скандальных мероприятий во время СВО.

Стало известно, что правительство РФ выделит 490 млн рублей на проведение мероприятий в рамках начавшегося в стране Года семьи. Средства направят из резервного фонда правительства для создания и ведения сайта Года семьи и официальных аккаунтов в социальных сетях, проектного офиса, на проведение федеральных форумов для выработки предложений по демографии и семейной политике до 2030 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России.

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