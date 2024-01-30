Россиянам назвали их святую обязанность

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов заявил, что святой обязанностью россиян является защита традиционных ценностей. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что граждане России должны воспитывать молодежь и бороться с попытками переписать историю страны. Мухитов уточнил, что Запад до сих пор не понял, что ему не сломить дух российского народа и не поработить Россию.

До этого бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал запретить «голые оргии» в Год семьи после вечеринки с мужским стриптизом.

Морозов также напомнил о недопустимости проведения скандальных мероприятий во время СВО.

Стало известно, что правительство РФ выделит 490 млн рублей на проведение мероприятий в рамках начавшегося в стране Года семьи. Средства направят из резервного фонда правительства для создания и ведения сайта Года семьи и официальных аккаунтов в социальных сетях, проектного офиса, на проведение федеральных форумов для выработки предложений по демографии и семейной политике до 2030 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России.