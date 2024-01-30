Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о задержанной в Аргентине россиянке

МВД: задержанная в Аргентине россиянка подозревается в хищении 150 млн рублей

close
100%
Carl Recine/Reuters

Задержанная в Аргентине Людмила Авдюхина из Барнаула подозревается в хищении порядка 150 млн рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, Авдюхина занимала должность управляющей в агентстве недвижимости «Жилфонд Барнаул». Сначала к ней обратились граждане, которые передали в агентство 50 млн рублей и заключили договоры хранения. Позже стало известно, что она еще несколько раз самостоятельно заключила с другими гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн рублей. Деньги подозреваемая брала наличными, отметили в ведомстве. В итоге все средства она присвоила себе.

По данным МВД, потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 жителей Алтайского края. Сама подозреваемая уехала из страны и ее объявили в международный розыск.

Авдюхину задержали в Аргентине в январе 2024 года. Как уточнили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю, следователи направили необходимый пакет документов для дальнейшей ее экстрадиции на территорию РФ.

Ранее в Испании поймали беглого босса мафии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами