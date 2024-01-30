Стали известны подробности о задержанной в Аргентине россиянке

Задержанная в Аргентине Людмила Авдюхина из Барнаула подозревается в хищении порядка 150 млн рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, Авдюхина занимала должность управляющей в агентстве недвижимости «Жилфонд Барнаул». Сначала к ней обратились граждане, которые передали в агентство 50 млн рублей и заключили договоры хранения. Позже стало известно, что она еще несколько раз самостоятельно заключила с другими гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн рублей. Деньги подозреваемая брала наличными, отметили в ведомстве. В итоге все средства она присвоила себе.

По данным МВД, потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 жителей Алтайского края. Сама подозреваемая уехала из страны и ее объявили в международный розыск.

Авдюхину задержали в Аргентине в январе 2024 года. Как уточнили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю, следователи направили необходимый пакет документов для дальнейшей ее экстрадиции на территорию РФ.

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